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المنتخب الأوليمبي يختار ملعب الأسكندرية لمواجهة السعودية.. وديا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:59 ص
المنتخب الأوليمبي يختار ملعب الأسكندرية لمواجهة السعودية.. وديا
شوقي غريب
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محمد الصو
 
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، على اختيار ملعب الإسكندرية لاستضافة مواجهتي السعودية وديا.

ويفضل الجهاز الفني خوض المواجهة بالإسكندرية، ورفض اللعب على السويس أو الإسماعيلية، بالمواجهتين الوديتين المحدد لهما 7 و 10 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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