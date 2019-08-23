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نجم ريال مدريد يثير غضب جمهور برشلونة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:30 ص
نجم ريال مدريد يثير غضب جمهور برشلونة
ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أثار الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سخط وغضب جمهور برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بسبب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي يحاول برشلونة إعادته إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت كثير من التقارير إلى أن نيمار يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام لبرشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأكدت بعض التقارير أن الأمور كانت تسير بشكل أكبر نحو ريال في الأيام القليلة الماضية بسبب للصعوبات الكبيرة التي يواجهها برشلونة في الصفقة.

وأفادت التقارير بأن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قامت بنشر فيديو ساخر من محاولات برشلونة الفاشلة لضم نيمار حتى الآن.

وكشفت التقارير أن المتابعين لفت نظرهم قيام إيسكو بعمل إعجاب على هذا الفيديو ليثير غضب مشجعي برشلونة.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرًا عرض ريال مدريد بلغت قيمته 100 مليون يورو بالإضافة للاستغناء عن كلا من كيلور نافاس وخيمس رودريجيز وجاريث بيل ولكنه قوبل بالرفض مع استمرار المفاوضات.

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