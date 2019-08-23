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عاجل.. إغلاق جسر جورج واشنطن بنيويورك بسبب تهديد بوجود "قنبلة"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:36 ص
عاجل.. إغلاق جسر جورج واشنطن بنيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة
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أغلقت السلطات الأمريكية مساء الخميس، جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك الأمريكية وذلك بسبب تلقيها تهديد بوجود قنبلة، بحسب وكالة رويترز.

فيما أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت غرينيتش.

وكما حث دي بلاسيو، المسافرين على البحث عن طرق بديلة.

وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين وأصبح من غير الممكن العبور من  خلال هذا الممر الذي يربط نيويورك بنيو جيرسي فوق نهر هدسون.
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