غدا.. بدء تسجيل رغبات تنسيق طلاب المرحلة الثالثة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:00 ص
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يشرع موقع التنسيق الإلكتروني، في استقبال رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، غدا السبت وحتى يوم الأربعاء، وذلك للنجاحين في الدور الأول من مرحلة الثانوية العامة، بحد أدنى 50%، بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا، 63 ألفا و318 طالبا للشعبة العلمية، و21 ألفا و554 طالبا للشعبة الأدبية.
ويتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة للطلاب.
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق التحويلات لتقليل الاغتراب، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وإرسال الكشوف النهائية للطلاب للجامعات، استعدادا لبدء إجراءات القيد والقبول بالكليات والمعاه، بنسبة 86.72%.
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