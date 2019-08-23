طارق يحيى يستعين بمحمود ياسين ورشدي أباظة لتبرير قصر مدة قيادته للزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق أن قيادة الفريق الأبيض شرف لأي مدير فني مثلما يحدث في الأفلام السينمائية عندما يقوم ممثل كبير باداء دور صغير ولكنه مؤثر.





وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "محمد عبد الشافي قدم 40% من مستواه فقط للزمالك حتى الآن".





واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "قياة الزمالك شرف لأي مدرب مثل محمود ياسين الذي كان له دور في فيلم الصعود إلى الهاوية أو رشدي اباظه في فيلم كلمة شرف".



