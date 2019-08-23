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طارق يحيى يستعين بمحمود ياسين ورشدي أباظة لتبرير قصر مدة قيادته للزمالك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:56 ص
طارق يحيى يستعين بمحمود ياسين ورشدي أباظة لتبرير قصر مدة قيادته للزمالك
طارق يحيى
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق أن قيادة الفريق الأبيض شرف لأي مدير فني مثلما يحدث في الأفلام السينمائية عندما يقوم ممثل كبير باداء دور صغير ولكنه مؤثر.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "محمد عبد الشافي قدم 40% من مستواه فقط للزمالك حتى الآن".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "قياة الزمالك شرف لأي مدرب مثل محمود ياسين الذي كان له دور في فيلم الصعود إلى الهاوية أو رشدي اباظه في فيلم كلمة شرف".

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المزيد عن: محمود ياسين رياضة رشدي اباظة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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