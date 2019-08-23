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سمير فرج: "أردوغان مش هيقدر يقرب من مصر"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:08 ص
سمير فرج: أردوغان مش هيقدر يقرب من مصر
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، إن الشعب التركي يحب الشعب المصري، وأكبر سوق في اسطنبول اسمه "مصر"، لافتا إلى أن مصر لها مكانة جيدة في تركيا.

وأضاف، "فرج" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدي البلد"، أنه بعد تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خسر في أربعة انتخابات محلية، في اسطنبول، وأزمير، وأنقرة، وأنطاليا، بالإضافة إلى خروج الكثيرين من حزب أردوغان وينشئون حزب جديد مناهض له، بالإضافة لانهيار العملة التركية.

وأشار المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، إلى أن أردوغان "مش هيقدر يقرب من مصر"، بسبب وجود قوة بحرية قوية تستطيع حماية الاستثمارات.

ولفت إلى أن مصر تقوم بمد خط غاز إلى قبرص التي يتحرش بها أردوغان، ويمتد أيضا لليونان، وهناك احتمالية للتحرش بهذا الخط، ولكن البحرية المصرية قادرة على ردعه.
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