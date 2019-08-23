معرض فني عن مايكل جاكسون في فنلندا لا يسعى لتمجيد الفنان المتهم بالتحرش الجنسي

ويضم معرض "مايكل جاكسون: أون ذي وول" أعمالا فنية قديمة وغير معروضة سابقا، تظهر الأثر الكبير لملك البوب في الثقافة الشعبية، وهي من توقيع فنانين بارزين بينهم أندي وارهول والمصور الأمريكي ديفيد لاشابيل وصانع الخزفيات البريطاني غريسون بيري.

ويقدم هذا المعرض 90 عملا بعدما عرضها العام الماضي في دار "ناشونال بورتريت غاليري" في لندن، حيث لاقى إشادات من النقاد. بعدها انتقل إلى باريس وبون (ألمانيا) قبل أن يحط رحاله في العاصمة الفنلندية.





وأقيمت النسختان الألمانية والفنلندية من المعرض بعد سلسلة اتهامات جديدة طالت سمعة، مايكل جاكسون، وأشاعت صورة عنه كمتحرش جنسي بالأطفال.





ففي وثائقي صادم عرضته قناة "إتش بي أو" الأمريكية مطلع العام الحالي بعنوان "ليفينغ نيفرلاند"، قال رجلان إنهما تعرضا لاعتداءات جنسية متكررة من النجم الأمريكي حين كانا قاصرين داخل مزرعته الضخمة، على بعد بضع ساعات من لوس أنجلوس.





غير أن المنظمين أكدوا أن المعرض سيقام في هلسنكي "كما هو مقرر"، مع نشر نص استهلالي يوضح للزوار أن "النقاشات الدائرة حاليا يمكن أن تغير طريقة تفسير المعروضات".