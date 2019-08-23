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برشلونة يحسم مصير نجمه.. وأزمة بسبب هذا القرار!

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:12 ص
برشلونة يحسم مصير نجمه.. وأزمة بسبب هذا القرار!
برشلونة
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علاء خليف
 
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الكرواتي راكيتيتش مستمر مع برشلونة، على الرغم من وفرة لاعبي الوسط بقائمة الفريق، وحاجة برشلونة للبيع، من أجل موازنة شئونه المالية.

وأكدت الصحيفة أن راكيتيتش لم يكن يوما قريبا من الرحيل عن برشلونة، خاصة مع رغبة اللاعب في البقاء، إلى جانب حرص المدرب إرنيستو فالفيردي على الاحتفاظ بخدمات نجم إشبيليه السابق.

وأضافت "ماركا" بأن راكيتيتش سيبقى في برشلونة حتى نهاية عقده الممتد حتى صيف العام 2021، لكن من غير المعروف ما إن كانت إدارة البرسا ستسمح برحيل الدولي الكرواتي حينها، في صفقة مجانية.

وكانت تقارير صحفية أكدت على دخول "راكيتيتش" ضمن صفقة انتقال "نيمار" لصفوف برشلونة.

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