مصطفى بدرة: القارة الوحيدة الشابة الغنية بالثروات هي قارة أفريقيا
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:15 ص
نعيم يوسف
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علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على مشاركة مصر في قمة مجموعة الدول السبع، قائلا إن الدول الصناعية الكبرى تبحث عن مناطق بكر وغنية بالثروات، والقارة الوحيدة الشابة الغنية بالثروات هي قارة أفريقيا.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن المتحدث الأساسي وصاحب الرؤية فيها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعاهم إلى الاستثمار في أفريقيا بدلا من الاستعمار الاقتصادي.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قمة الدول السبع لن تأتي بجديد، والأمر المقلق هو إمكانية اعتماد العملات الرقمية ما قد يسبب أزمة اقتصادية.
وأشار إلى أن هذه القمة سوف تبحث أيضا ملف الإرهاب، لافتا إلى أن عدد من الدول يرغب في تجميد وضع الإرهابيين في الدول الموجودين بها حاليا.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن المتحدث الأساسي وصاحب الرؤية فيها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعاهم إلى الاستثمار في أفريقيا بدلا من الاستعمار الاقتصادي.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قمة الدول السبع لن تأتي بجديد، والأمر المقلق هو إمكانية اعتماد العملات الرقمية ما قد يسبب أزمة اقتصادية.
وأشار إلى أن هذه القمة سوف تبحث أيضا ملف الإرهاب، لافتا إلى أن عدد من الدول يرغب في تجميد وضع الإرهابيين في الدول الموجودين بها حاليا.
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