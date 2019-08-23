إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بممارسة الرذيلة مع حبيبها بـ"مسجد أبو كبير"

أمرت نيابة أبوكبير، تحت إشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الشرقية، بإخلاء سبيل الطالبة المتورطة في واقعة ممارسة الرذيلة مع صديقها داخل دورة مياه مسجد بمدينة أبو كبير بالشرقية، وأصدرت النيابة قرارًا بتسليمها لأسرتها لكونها قاصر "16 عاما".





وكانت النيابة أصدر قرارًا بحبس الطالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة هتك عرض قاصر.





وباشر التحقيق أحمد حسان مدير النيابة، ومحمد أبوالليل وكيل أول النيابة، وجاء القرار بعد أن خضع المتهمان للتحقيق عقب ضبطهما فجرًا في وضع مخل بالآداب في دورة مياه مسجد بمدينة أبوكبير.





وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت عرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان عما إذا مارس الرذيلة من عدمه، ولاتزال التحقيقات مستمرة.





وذكرت التحريات والتحقيقات، أن شابا لاحظ دخول شاب وفتاة إلى المسجد، فتتبعهما، وبعدها سمع أصواتا تصدر من داخل إحدى دورات المياه، وباستطلاع الأمر شاهدهما يمارسان الرذيلة، فأبلغ رواد المسجد وأهالي المنطقة، الذين ألقوا القبض على المتهمين في حالة "تلبس"، بعدها أبلغوا الشرطة.





وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، أنه عقب وصول رجال الشرطة جرى اقتياد الشاب والفتاة إلى مركز الشرطة، وبدأت القوات في استجوابهما، وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم "م . ج"، 18 عاما، طالب، على علاقة عاطفية بفتاة تدعى "ح .ش"، 16 عاما، طالبة، وأنه اتفق مع معها على التقابل في حمام المسجد لإقامة علاقة محرمة عقب صلاة الفجر، حتى يتمكنا من ممارسة الرذيلة مستغلين هدوء المسجد.





وأوضحت التحريات، أنه أحد سكان المنطقة شاهد الاثنين أثناء دخولهما المسجد عقب صلاة الفجر، وتتبع الشاب والفتاة وتبين وجودهما في وضع مخل بالآداب داخل دورة مياه المسجد.



