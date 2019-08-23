بعد حرمان تركيا منها.. مقارنة بين صواريخ "باترويت" الأمريكية و"إس-400" الروسية

في مفاجئة من العيار الثقيل، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن عرض الولايات المتحدة لبيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا "أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، ويأتي ذلك بعد قول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية أفضل من المنظومة الأمريكية.





وتقارن " الفجر " في السطور التالية بين المنظومتين الأمريكية والروسية في السطور التالية":





مميزات نظام الباتريوت الأمريكي

تعتبر أفضل منظومة لمواجهة الصواريخ المعادية وتدميرها، وهو ما يجعلها معتمدة من قبل العديد من الدول لحماية أجوائها ومواقعها الاستراتيجية الحساسة.





وخضعت "الباتريوت" منذ أن قررت أمريكا أن تحل مكان صواريخ "هيركوليز" و"هوك"، للكثير من التعديلات، حيث طرح سنة 1988 ليعترض الصواريخ الباليستية، وسمي آنذاك بـ"باك-1".





إمكانيات كبيرة

- تتكون منظومة "الباتريوت" من 4 أجزاء رئيسية تشمل مركبة الرادار وغرفة التحكم ومنصة الصواريخ والصواريخ ذاتها، وفق ما ذكر موقع "آرمي تكنولوجي".





- يرصد الرادار الخطر على بعد 80 كيلومترا، علما أن بمقدوره مراقبة 50 هدفا بآن واحد، وتحديد ما إذا كان الخطر القادم عبارة عن طائرة أو صاروخ أو "درون".





- ويرسل الرادار البيانات التي جمعها إلى غرفة التحكم، التي تقوم بتحليلها والتوصل إلى قرار بشأن اعتراض الهدف أو تركه.





- وحال قررت غرفة التحكم التصدي للهدف، فإنها ترسل أوامر الإطلاق إلى منصة الصواريخ، حيث لا يزيد الزمن الذي يفصل بين أمر الإطلاق والتنفيذ 9 ثوان.





- وتطلق "الباتريوت" نوعين من الصواريخ هما "باك-2" و"باك-3"، وباستطاعة النوع الأول حمل 4 صواريخ، بينما بمقدور النوع الثاني حمل 16 صاروخا.





- وتحلق الصواريخ على ارتفاع يصل إلى 24 كيلومترا بسرعة تفوق الـ6 آلاف كيلومتر في الساعة، وتدمر الهدف بطريقتين، إما بإصابته المباشرة وتحطيمه أو الانفجار بالقرب منه وتدميره.





- ويبلغ طول "باك-2" 5 أمتار ويصل وزنه إلى 900 كيلوجرام منها 90 كيلوجراما مواد متفجرة، ويبلغ مداه 160 كيلومترا للطائرات و35 كيلومترا للصواريخ الباليستية، أما الصاروخ "باك-3" فيبلغ طوله 5 أمتار ووزنه يصل لـ312 كيلوجراما منها 73 كيلوجراما مواد متفجرة، ويصل مداه لـ70 كيلومترا ويعترض الصواريخ الباليستية من مسافة 35 كيلومترا.





مميزات "إس 400" الروسية

- مدى اكتشاف الأهداف 600 كيلومتر





- تحتاج لــ5 دقائق لإعدادها.





- الصواريخ تحتاج لـ 10 ثوان لتكون جاهزة للإطلاق.





- مكنها إطلاق الصواريخ بزاوية 90 درجة.





- عدد الأهداف التي تراقبها المنظومة في آن واحد 300 هدف.





- عدد الأهداف المدمرة في وقت واحد 36 هدفا.





- السرعة القصوى للهدف المدمر 4800 كيلومتر.





- الارتفاع الأقصى للهدف المضروب 27 كيلومترًا.



