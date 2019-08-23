"شباب الصحفيين" تكشف أسرارا جديدة عن الإرهابي رامي شعث

كشفت جبهة شباب الصحفيين، أسرار جديدة عن الإرهابي رامي شعث المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم تنظيم الأمل التي تحمل رقم 930/2019 حصر أمن دولة عليا تنفيذا لمخطط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بالتنسيق مع حلفائهم من الطابور الخامس والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وتخريب استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن رامي شعث اتجة إلى جماعة الإخوان الإرهابية عقب فشلة في الحصول على الجنسية المصرية حيث يستثمر أموال الغلابة المحاصرين في فلسطين لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية.





وأضاف طوالة، أن المدعو شعث المتلون تاجر بالقضية الفلسطينية بشعارات رنانة كاذبة ووهمية من أجل شراء جماعة الدم والخراب الذي ارتمى في احضانهم والتقرب منهم لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة الدنيئة للإضرار بالوطن.



