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مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:36 ص
مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة
الزمالك
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق موقف إسلام جابر وخالد بو طيب نجمي الفريق وآخر تطورات إصابتهما.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "إمام عاشور سيكون من نجوم الزمالك في الفترة المقبلة وإسلام جابر كان مصاباً وكان يجلس احتياطيا في آخر مواجهة للزمالك ولا يعاني من أي إصابات مزمنة".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "خالد بو طيب طلب السفر للعلاج في فرنسا وتم تلبية طلبه".

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المزيد عن: طارق يحيى رياضة الزمالك اسلام جابر اخبار الرياضة
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