مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:36 ص
ريهام عبد المحسن
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كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق موقف إسلام جابر وخالد بو طيب نجمي الفريق وآخر تطورات إصابتهما.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "إمام عاشور سيكون من نجوم الزمالك في الفترة المقبلة وإسلام جابر كان مصاباً وكان يجلس احتياطيا في آخر مواجهة للزمالك ولا يعاني من أي إصابات مزمنة".
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "خالد بو طيب طلب السفر للعلاج في فرنسا وتم تلبية طلبه".
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