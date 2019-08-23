مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة

كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق موقف إسلام جابر وخالد بو طيب نجمي الفريق وآخر تطورات إصابتهما.





وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "إمام عاشور سيكون من نجوم الزمالك في الفترة المقبلة وإسلام جابر كان مصاباً وكان يجلس احتياطيا في آخر مواجهة للزمالك ولا يعاني من أي إصابات مزمنة".





واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "خالد بو طيب طلب السفر للعلاج في فرنسا وتم تلبية طلبه".



