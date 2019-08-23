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مواجهة منتظرة بين ديوكوفيتش وفيدرر في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:28 ص
مواجهة منتظرة بين ديوكوفيتش وفيدرر في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
ديوكوفيتش
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وكالات
 
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ستكون مواجهة نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر محتملة في الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد أن أوقعتهما القرعة في نفس النصف يوم الخميس، مما ينذر بتكرار نهائي ويمبلدون.

وسيبدأ ديوكوفيتش، الذي أنقذ نقطتين لحسم المباراة في نادي عموم إنجلترا ليحرم فيدرر من رقم قياسي بنيل اللقب التاسع بالبطولة المقامة بملاعب عشبية، حملته في أمريكا بمواجهة المصنف 76 روبرتو كاربايس قبل صدام محتمل مع الأمريكي سام كويري في الدور الثاني.

ويفتتح المصنف الثالث فيدرر، الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في فلاشينغ ميدوز في 2008، مشواره نحو اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى أمام لاعب صاعد من التصفيات.

أما المصنف الثاني رفائيل نادال، الذي خسر من فيدرر في قبل نهائي ويمبلدون، فيلعب ضد الأسترالي جون ميلمان في الدور الأول على الملاعب الصلبة بالبطولة التي تنطلق يوم الإثنين.

ووصل ميلمان إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد التغلب على فيدرر في دور الـ16.

ويمكن أن يلتقي نادال، البطل 3 مرات في نيويورك، مع بطل 2014 مارين شيليتش في الدور الرابع.

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