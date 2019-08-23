"اتمسكوا متلبسين".. سقوط قوادة وابنتها يديران شقة لممارسة الدعارة بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب، الخميس، حبس سيدة وابنتها وفتاة أخرى لممارستهم الدعارة داخل شقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكما قررت النيابة، إخلاء سبيل راغب متعة.





وكانت قد وردت معلومات لمباحث الأداب مفادها تردد راغبي المتعة الحرام على شقة بمنطقة السيدة زينب لممارسة الرزيلة مع الساقطات وبعمل التحريات دلت أن قوادة تدير شبكة دعارة مكونة من ابنتها وفتاة أخرى ويمارسون الرزيلة مقابل مبالغ مالية.





وتم مداهمة الشقة وضبطهن وبصحبتهم راغبي متعة وتم تحرير محضر بالواقعة.



