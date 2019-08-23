عاجل.. إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية وسقوط جرحى
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:10 ص
Advertisements
Advertisements
أكدت شرطة مدينة لوس أنجليس الأمريكية مساء الخميس، أن 4 أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار في حديقة بوسط المدينة.
وأضافت الشرطة أنها تبحث عن رجل وامرأة يشتبه في قيامهما بإطلاق النار، حسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
وأوضحت أن الهجوم وقع في حديقة "سان جوليان بارك" التي تشهد تجمعا لمشردين في كثير من الأحيان، والتي تقع بالقرب من مقر للشرطة.
وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع على ما يبدو بعد أن دخل شخصان (رجل وامرأة) يستقلان سيارة رياضية في مشادة مع شخص ما في الحديقة.
وأوضحت الشرطة أن الشخصين أطلقا النار على الحديقة.
وذكر مسؤولون أن الأشخاص الأربعة الذين أُصيبوا بالرصاص نُقلوا إلى مستشفى قريب وأنهم مصابون بجروح لا يبدو أنها تهدد حياتهم.
Advertisements
المزيد عن: لوس أنجلوس جرحى امريكا اطلاق نار أمريكا
- إطلاق نار بأحد متاجر ولاية كولورادو الأمريكية وسقوط جرحى
- مقتل وإصابة اثنان بإطلاق نار في كاليفورنيا
- مقتل شخص فى إطلاق نار بلوس أنجلوس
- 4 جرحى في تبادل لإطلاق النار في حديقة بهونج كونج
- المشاهد الأولى لإطلاق نار قرب لوس أنجلوس الأمريكية
- أول فيديو لإطلاق نار قرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
- مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 فى إطلاق النار بكاليفورنيا
- إطلاق نار داخل مركز تجاري بالولايات المتحدة