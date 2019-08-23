ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية وسقوط جرحى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:10 ص
عاجل.. إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية وسقوط جرحى
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أكدت شرطة مدينة لوس أنجليس الأمريكية مساء الخميس، أن 4 أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار في حديقة بوسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنها تبحث عن رجل وامرأة يشتبه في قيامهما بإطلاق النار، حسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأوضحت أن الهجوم وقع في حديقة "سان جوليان بارك" التي تشهد تجمعا لمشردين في كثير من الأحيان، والتي تقع بالقرب من مقر للشرطة.

وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع على ما يبدو بعد أن دخل شخصان (رجل وامرأة) يستقلان سيارة رياضية في مشادة مع شخص ما في الحديقة.

وأوضحت الشرطة أن الشخصين أطلقا النار على الحديقة.

وذكر مسؤولون أن الأشخاص الأربعة الذين أُصيبوا بالرصاص نُقلوا إلى مستشفى قريب وأنهم مصابون بجروح لا يبدو أنها تهدد حياتهم.
Advertisements
المزيد عن: لوس أنجلوس جرحى امريكا اطلاق نار أمريكا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره