ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ علاقات دولية: مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع انعكاس لأهميتها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:02 ص
أستاذ علاقات دولية: مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع انعكاس لأهميتها
الدكتور إكرام بدر الدين
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر شاركت مؤخرا في عدة قمم دولية، مثل قمة العشرين، وهذا يترتب عليه نتائج مهمة.

وأضاف "بدر الدين"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذا يعطي انعكاس لدور مصر وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابع أن هذا يتيح لمصر عرض وجهة نظرها في العديد من القضايا مثل الإرهاب، كما تعرض تجربتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر في في قمة مجموعة السبع، لافتا إلى أن الرئيس يشارك ممثلا مصر والقارة الأفريقية.
Advertisements
المزيد عن: مصر مجموعة السبع قمة الدكتور إكرام بدر الدين أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره