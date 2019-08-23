أستاذ علاقات دولية: مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع انعكاس لأهميتها



وأضاف "بدر الدين"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذا يعطي انعكاس لدور مصر وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي.



وتابع أن هذا يتيح لمصر عرض وجهة نظرها في العديد من القضايا مثل الإرهاب، كما تعرض تجربتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر في في قمة مجموعة السبع، لافتا إلى أن الرئيس يشارك ممثلا مصر والقارة الأفريقية.

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر شاركت مؤخرا في عدة قمم دولية، مثل قمة العشرين، وهذا يترتب عليه نتائج مهمة.