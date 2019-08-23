أحمد أبو زيد: أول يوم فى عرض لـ"العار" بالسينما كان أشبه بمظاهرة









وأشار أبو زيد، إلى انه جسد دور ابن الفنان حسين فهمى فى هذا العمل.





قال السيناريست أحمد أبو زيد، أن والده المنتج محمود أبو زيد، أخبره بأن أول يوم فى عرض فيلم "العار" والذي قام بإنتاجه، كان أشبه بمظاهرة من شدة إقبال الجمهور عليه.وأضاف "أبو زيد" خلال لقائه فى برنامج "بحب السيما" مع المذيع شريف نور الدين، المذاع على ميجا إف إم، "نجاح (العار)، حاجة من عند ربنا تفاجأنا بها".