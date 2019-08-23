طرح أغنية محمد رمضان الجديدة "السلطان" (فيديو)

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي تحمل اسم "السلطان"، وذلك عبر تطبيق ديزر للموسيقى.



وشوقت روتانا، الجمهور بطرحها جزءًا من الأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي توتير.



ومن خلال كلمات الأغنية، يردد محمد رمضان عبارات يؤكد فيها أنه سلطانًا، حيث يقول "العبدلله السلطان .. السلطان"، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أشهر، من خلال أغنيته "الملك"، والتي روج من خلالها ايضًا إلى أنه ملكًا.



من جهة أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب " " الذي حقق 101 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.





