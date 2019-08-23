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تقارير: ريال مدريد يعلن عن ضم نيمار رسميا في هذا التوقيت!

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:45 ص
تقارير: ريال مدريد يعلن عن ضم نيمار رسميا في هذا التوقيت!
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تطور مفاوضات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال بيبي استرادا محلل برنامج "التشيرينجيتو": "ريال مدريد سيغلق صفقة نيمار يوم الأربعاء المقبل أو الخميس على أقصى تقدير بعد مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان".

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لكن تبدو الأمور معقدة للغاية لرغبة باريس في الحصول على أموال ضخمة مقابل التفريط في البرازيلي.

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