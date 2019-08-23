عبد المنعم السيد: أتوقع انخفاض التضخم إلى 11.2% في نهاية العام
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:46 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه كان هناك توقع بانخفاض سعر الفائدة، والبنك المركزي يقوم بعمل توازن وليس تخفيض بنسبة كبيرة.
وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن تخفيض سعر الفائدة اعتمد على عاملين، الأول هو انخفاض معدل التضخم، حيث وصل إلى 13.2%، ويتوقع في نهاية العام أن يصل إلى 11.2%.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك توجه من البنوك العالمية لتخفيض سعر الفائدة، وهناك انكماش في نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدعوا دول العالم للتنافس ف جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه لا يتوقع تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، لأنه يعتمد على قرارات تحفظية ويدرس تأثير القرارات على السوق.
وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن تخفيض سعر الفائدة اعتمد على عاملين، الأول هو انخفاض معدل التضخم، حيث وصل إلى 13.2%، ويتوقع في نهاية العام أن يصل إلى 11.2%.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك توجه من البنوك العالمية لتخفيض سعر الفائدة، وهناك انكماش في نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدعوا دول العالم للتنافس ف جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه لا يتوقع تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، لأنه يعتمد على قرارات تحفظية ويدرس تأثير القرارات على السوق.
Advertisements
المزيد عن: سعر الفائدة توك شو الدكتور عبد المنعم السيد البنك المركزي أخبار
- "التعبئة والإحصاء": انخفاض معدل التضخم نهاية أغسطس
- خبير اقتصادي: تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والقروض حال انخفاض التضخم
- "الفقى" يكشف أسباب تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة
- بإجماع الخبراء.. كل الأرقام الاقتصادية تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
- خبير أسواق المال: تراجع سعر الدولار يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
- خبير اقتصادي: سعر الفائدة في السوق أصبح ضعف معدل التضخم
- توقعات بخفضها بين 1.5% إلى 2%.. مجتمع الأعمال ينتظر اجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة
- رسميًا..البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.50% على الإيداع والإقتراض
- فاروس : تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة ليس الأخير في 2019
- ماذا قال رؤساء البنوك عن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة