عبد المنعم السيد: أتوقع انخفاض التضخم إلى 11.2% في نهاية العام



وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن تخفيض سعر الفائدة اعتمد على عاملين، الأول هو انخفاض معدل التضخم، حيث وصل إلى 13.2%، ويتوقع في نهاية العام أن يصل إلى 11.2%.



وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك توجه من البنوك العالمية لتخفيض سعر الفائدة، وهناك انكماش في نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدعوا دول العالم للتنافس ف جذب الاستثمارات.



وأشار إلى أنه لا يتوقع تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، لأنه يعتمد على قرارات تحفظية ويدرس تأثير القرارات على السوق.



قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه كان هناك توقع بانخفاض سعر الفائدة، والبنك المركزي يقوم بعمل توازن وليس تخفيض بنسبة كبيرة.