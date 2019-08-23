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بعد إساءتها للبدناء.. إنجي وجدان لـ"ريهام سعيد": "خليكي في حالك" (فيديو)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:42 ص
بعد إساءتها للبدناء.. إنجي وجدان لـريهام سعيد: خليكي في حالك (فيديو)
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عبرت الفنانة إنجي وجدان، عن استياءها الشديد إزاء تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، التي تطاولت خلالها على البدناء.

ونشرت وجدان  مقطع فيديو عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أكدت خلاله تعاطفها مع "ريهام" في مرضها الأخير وكانت ضمن من دعا لها بالشفاء ولا تتفهم لماذا اخطأت الأخيرة في حق شريحة كبيرة من البدناء في المجتمع!".

ولفتت الانتباه أن السمنة ليست باختيار الناس وقد تكون ناجمة عن أمراض متتعددة.

وأشارت إلى أنها لا تتفهم إطلاقًا توصيف ريهام سعيد للبدناء بأنهم ميتين، مضيفة: "أنا أهو عايشة طبيعي وبمثل وبدي للناس أمل مش بخليهم يكتئبوا!".

وجددت إنجي وجدان تأكيدها لريهام سعيد قائلة لها: "مش من حقك تتكلمي على التخان وتقولي ميتين، خليكي في حالك من فضلك".

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