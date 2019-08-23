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طارق يحيى يفجر مفاجأة عن شيكابالا ومدرب الزمالك الجديد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:27 ص
طارق يحيى يفجر مفاجأة عن شيكابالا ومدرب الزمالك الجديد
شيكابالا
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق بأنه تعامل مع لاعبي الفريق الأبيض على اعتبار أنه المدير الفني الأساسي للفريق.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "واجهت صعوبة في قيادة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي وتعاملت مع اللاعبين كأني المدير الفني الأساسي وليس مؤقت لمدة أسبوع".

وأضاف: "لأول مرة أيمن حفني يحضر تدريبات الفريق الصباحية وشيكابالا وحازم إمام حملتهم المسئولية منذ أول يوم في الفريق فيه وأخبرت شيكابالا أنه مساعد مدرب لي وللمدير الفني الجديد".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: "أخبرت المدير الفني الجديد بأن شيكابالا قد لا يؤدي أمام ديكاداها في مباراة العودة مثلما فعل في مباراة الذهاب".

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