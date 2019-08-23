"التموين" تعلن آخر أيام تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:15 ص
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تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.
فيما يواصل الموقع الإلكتروني "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى يوم الأحد المقبل وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.
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