نجم يوفنتوس "المنبوذ" يقترب من برشلونة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:06 ص
أحمد عصام
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اقترب فريق يوفنتوس الإيطالي من الإعلان عن رحيل ثنائي الفريق إيمري تشان وبليز ماتويدي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً في الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، إلى أن يوفنتوس يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع برشلونة، وهي التعاقد مع راكتيتش لاعب البلوجرانا مقابل إيمري تشان.
ويسعى مسئولو فريق يوفنتوس لتقليل عدد اللاعبين في مركز خط الوسط في الفريق، بعد التعاقد مع رابيو لاعب باريس سان جيرمان، ورامسي لاعب آرسنال.
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