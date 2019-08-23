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أحمد أبو زيد: زمان ماكنش فيه ارتجال في السينما.. والكل كان بيحترم النص المكتوب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:15 ص
أحمد أبو زيد: زمان ماكنش فيه ارتجال في السينما.. والكل كان بيحترم النص المكتوب
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مريم الشريف
 
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أوضح السيناريست أحمد أبو زيد، أنه لم يكن هناك ارتجال فى الأعمال السينمائية في الزمن الماضي.

وأضاف "أبو زيد" خلال لقائه فى برنامج "بحب السيما" مع المذيع شريف نور الدين على محطة "ميجا إف إم"، قائلًا: "مافيش حاجة اسمها ارتجال زمان، كله يلتزم بالنص المكتوب، ولو فى تعديل يكون هناك نقاش مع المؤلف".

وأضاف "الممثل يحفظ الكلام، وكان هناك احترام كبير للمكتوب".

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