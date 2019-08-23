"رامي شعث".. قصة خائن القضية الفلسطينية المتحالف مع الجماعة الإرهابية

لجأ رامي شعث عقب فشله في الحصول على الجنسية المصرية للإخوان للانتقام، واستخدمت أموال الغلابة المحاصرين بفلسطين في جماعة الإخوان الإرهابيين حيث باع القضية الفلسطينية واشترى الجماعة الإرهابية.





وهرب "شعث"، من جهاد الوطن وتحالف مع الجماعة الإرهابية .



