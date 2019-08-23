"اغتصب إحداهن".. اعترافات صادمة لـ"سفاح العجائز" ببني سويف بعد قتله 4 سيدات

وتضمنت ضحايا المتهم "غ. ش.ن" ربة منزل، 72 عاما، مقيمة مركز بني سويف، مبلغ بغيابها 14 أغسطس الجارى، وعُثر على جثتها 18 أغسطس الجاري، بأرض زراعية خلف موقف محيى الدين، بكامل ملابسها، وفي حالة تحلُّل، حيث اعترفت المتهم باستدرجها، وتعدى عليها بقطعة من الحجارة أَودَت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبي و250 جنيهًا.



وفي 3 يونيو الماضي، عثر على جثة "ف. ي. ع"، 60 عاما، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، بمجرى مائي بقرية شريف باشا بدائرة مركز بنى سويف، حيث اعترف المتهم باستدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شىء، فاغتصبها، وأودى بحياتها.



وذكرت التحقيقات أن المتهم قتل في ديسمير العام الماضي ربة منزل تدعى " س. م. ا"، 81 عاما، ربة منزل، بإلقائها في بترعة الإبراهيمية، أمام قرية منشأة حيدر، بعد 6 أيام من الإبلاغ بغيابها، بعد استدرجها، والاستيلاء على قرطها الذهبي.



كما تبين أن المتهم وراء جريمة قتل رابعة وكانت في شهر أكتوبر عام 2011، حيث أقدم على خنق ربة منزل بالمعاش تدعى "س. ج. ا"، 73 عام، بعد استدراجها وخنقها بقرية الشيخ علي بهلول بدائرة المركز.





قررت نيابة بني سويف، مساء اليوم الخميس، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل 4 سيدات لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداء من عام 2011 وحتى الأسبوع الماضي.وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ عن العثور على جُثة عجوز في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائها، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.وبتكثيف التحريات والإجراءات الأمنية، ومتابعة خط سير المتوفاة بمنطقة الحادث، كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، وبتتبعه تم تحديده وتبين أنه يدعى "مصطفى. أ. ع" مزارع ومقيم قرية ابشنا بمركز بني سويف، وسبق اتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشٍ، سلاح دون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب.وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني سويف بالتعاون مع الأمن العام إلى محل إقامة المتهم، وتم إلقاء القبض عليه وإقتياده إلى ديوان مركز شرطة بني سويف.وحاول المتهم إنكار ما نُسب إليه من إتهام بالقتل في الواقعة الأخيرة، إلا أن ضباط المباحث واجهوه بصور كاميرات المراقبة، وبتطوير مناقشته، ومراجعة عدد من جرائم القتل تبين تطابقها مع الجريمة الأخيرة، وبمواجهته بها إعترف أمام رجال المباحث بارتكابها بدافع السرقة.واعترف المتهم باستدراج ضحاياه بطريقة أو بأخرى من موقف محي الدين إلى مناطق نائية بدائرة المركز والإجهاز عليهن حتى الموت أو ضربهن بالحجارة أو قتلهن خنقا لسرقتهن.