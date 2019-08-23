محمد رحيم يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "الخميس حبوب"









ولفت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ألبوم فى 90 ثانية" المذاع على محطة "ميجا إف إم"، مع المذيعة دنيا صلاح عبد الله، إلى أنه حينما سمع الأغنية أعجب بها كثيرًا لما تضمنه من طاقة إيجابية كبيرة.



وأضاف أنه من إعجابه بالأغنية لحنها أثناء وجوده فى الطائرة ولم ينتظر عودته إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية جاءت فى وقت كان لديه ضغط فى الشغل وأعطته سعادة كبيرة.









كشف الملحن محمد رحيم، النقاب عن أن فكرة أغنيته الجديدة "الخميس حبوب" كانت لصديقة الشاعر باسم عادل، والذى عرضها عليه أثناء وجوده فى لبنان.