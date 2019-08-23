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ما لا تعرفه عن محسن زايد في ذكرى ميلاده

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:58 ص
ما لا تعرفه عن محسن زايد في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم الجمعة الذكرى الخامسة والسبعين على ميلاد السيناريست الراحل محسن زايد، الذي وُلد في الثالث والعشرين من أغسطس ١٩٤٤، في حي السيدة زينب.


درس المونتاج في المعهد العالى للسينما ثم انتقل لقسم الإخراج وتخرج فيه، أدى الخدمة العسكرية وشارك في حربي 1967 و1973.


عُرف محسن زايد بأنه أحد أفضل من قدم أعمال أديب نوبل نجيب محفوظ لعالم التليفزيون، فقدم مسلسلات "حديث الصباح والمساء"، "بين القصرين"، "السيرة العاشورية"، "الحرافيش".


كتب عدد من الأفلام الهامة منها: "حمام الملاطي"، "السقا مات"، "إسكندرية ليه"، "المواطن مصري"، وكان آخر أعماله "فرحان ملازم آدم" الذي عُرض بعد وفاته.


أنجب محسن زايد ثلاث أبناء هم ياسر ونشوى وشريف، ورحل عن عالمنا في ٢٧ يناير ٢٠٠٣، عن عمر ناهز ال٥٨ عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في الإسكندرية.


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