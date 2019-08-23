ما لا تعرفه عن محسن زايد في ذكرى ميلاده





تحل اليوم الجمعة الذكرى الخامسة والسبعين على ميلاد السيناريست الراحل محسن زايد، الذي وُلد في الثالث والعشرين من أغسطس ١٩٤٤، في حي السيدة زينب.





درس المونتاج في المعهد العالى للسينما ثم انتقل لقسم الإخراج وتخرج فيه، أدى الخدمة العسكرية وشارك في حربي 1967 و1973.



