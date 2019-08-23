"التضامن": منظومة كاملة تساند الأسر المنتجة



وأضافت "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، أن النسيج اليدوي والتطريز من الأشياء التي يمكن المراهنة عليها.



ولفتت مستشار وزير التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إلى أن هناك حرف من الممكن أن تندثر مثل الزجاج المنفوخ، لأنه صعب إلى حد ما، رغم أن عليه إقبال من الأجانب.

قالت الدكتورة شيرين إبراهيم علام، مستشار وزير التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إن هناك منظومة كاملة في الوزارة تساند الأسر المنتجة، وهناك تدريب وتطوير للحرف، والتسويق.