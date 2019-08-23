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تفاصيل مثيرة بشأن عرض ريال مدريد لضم نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:52 ص
تفاصيل مثيرة بشأن عرض ريال مدريد لضم نيمار
نيمار
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل عرض نادي ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد عرض علي إدارة باريس سان جيرمان، 100 مليون يورو، بالإضافة للثلاثي الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل، وكيلور نافاس حارس مرمي الفريق، للحصول على خدمات البرازيلي "نيمار" بشكل رسمي.

ويواجه ريال مدريد منافسة شرسة من جانب غريمه التقليدي برشلونة لضم البرازيلي "نيمار"، ولكن فشل كلا الناديين في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لضم اللاعب.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن اهتمام يوفنتوس بالتوقيع مع نيمار، حيث أوضحت رغبة البيانكونيري في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، يحصل بمقتضاها النادي الإيطالي على خدمات نيمار، مقابل انضمام المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى النادي الباريسي.

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