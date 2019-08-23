موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة أستون فيلا ONLINE

يحل نادي إيفرتون ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2، وSport TV 2 البرتغالية، وCanal + Sport 2 Polska البولندية، وCanal + Sport France HD الفرنسية، وZiggo Sport Select HD الهولندية، وRMC Sport 1 الفرنسية.





وتتطلع الجماهير المصرية لبدء الدولي المصري محمود تريزيجيه في وضع بصماته الإيجابية الأولى مع فريقه الجديد قادمًا من قاسم باشا التركي، بعدما شارك معه في مباراتين، لم يتمكن من التسجيل خلالهما.





وتعرض أستون فيلا للخسارة في أولى مباراتين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لعدم الدخول في دوامة الهبوط مبكرًا.



