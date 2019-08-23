طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة اياب الدور التمهيدي بين النجم و حافيا كوناكري الغيني

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم المصري احمد الغندور لادارة مباراة النجم الرياضي الساحلي/حافيا كوناكري الغيني لحساب إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في ملعب "بن جنات" بمدينة المنستير مساء يوم الغد السبت (س 19 ) .

ويساعد الغندور في ادارة المباراة كل من مواطنيه يوسف البساطي وعبد الفتاح المناديدي .