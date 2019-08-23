عاجل.. مدرب الزمالك السابق يرد بقوة على رضا عبد العال
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:02 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق بأنه اعتذر عن استمراره في الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة الصربي ميتشو.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم: "متعجب ممن توقع رحيلي بسرعة وأشكر كل من ساندني وكل من انتقدني".
وأضاف :"رضا عبد العال ليس محسوبا على الأهلي أو الزمالك وإنما على نفسه فقط".
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: "اعتذرت عن استمراري مع الجهاز الفني للزمالك الحالي وأنا حزين".
Advertisements
المزيد عن: طارق يحيى رياضة رضا عبد العال الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة