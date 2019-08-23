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عاجل.. مدرب الزمالك السابق يرد بقوة على رضا عبد العال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:02 ص
عاجل.. مدرب الزمالك السابق يرد بقوة على رضا عبد العال
رضا عبد العال
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق بأنه اعتذر عن استمراره في الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة الصربي ميتشو.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم: "متعجب ممن توقع رحيلي بسرعة وأشكر كل من ساندني وكل من انتقدني".

وأضاف :"رضا عبد العال ليس محسوبا على الأهلي أو الزمالك وإنما على نفسه فقط".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: "اعتذرت عن استمراري مع الجهاز الفني للزمالك الحالي وأنا حزين".

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