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مونديال الطائرة تحت 19 عاما: المنتخب التونسي يحقق فوزه الاول بتخطيه نظيره البيلاروسي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:05 ص
مونديال الطائرة تحت 19 عاما: المنتخب التونسي يحقق فوزه الاول بتخطيه نظيره البيلاروسي
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محمد وليد الجموسي
 
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 حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه الاول ضمن بطولة العالم لاقل من 19 عاما بتغلبه على نظيره البيلاروسي 3-2 (25-22 و15-25 
و25-23 و26-28 و15-12) في المباراة التي اقيمت مساء يوم الخميس بقصر الرياضة بالمنزه لحساب اليوم الثاني من منافسات المجموعة الاولى.
وكان المنتخب التونسي تعثر في اليوم الاول مساء الاربعاء امام نظيره الكوبي بثلاثة اشواط نظيفة.
ولحساب المجموعة الاولى ايضا، حسمت كوبا مباراة القمة امام البرازيل 3-2.
ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بنقطتين خلف كوبا المتصدرة ب5 نقاط وبيلاروسيا ب3 نقاط في حين تتقاسم البرازيل وتايبي المركز الرابع بنقطة واحدة لكل منهما.
ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من المجموعات الاربع الى الدور ثمن النهائي. 
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