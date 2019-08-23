النادي البنزرتي يمطر شباك فومبوني من جزر القمر بسباعية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:04 ص
محمد وليد الجموسي
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امطر النادي البنزرتي شباك منافسه نادي فومبوني من جزر القمر بسباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء أمس الخميس بملعب برشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية لكأس محمد السادس للاندية العربية لكرة القدم.
وجاءت اهداف النادي البنزرتي عن طريق سليم الجندوبي (4 و32) ومروان الصحراوي (6) والجزائري جمال الدين الشتال (11) وحسام الحباسي (14و35) وزياد العونلي (32).
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