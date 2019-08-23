هذه القنوات ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي بوجود 3 وسائل إعلام لا يحق لها المشاركة في تغطية الحملات الانتخابية.

وأوضح النوري اللجمي ، أن هذه الوسائل الإعلامية هي قناة الزيتونة وقناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم.

كما شدد اللجمي على أن المترشحين للانتخابات لا يحق لهم التوجه لهذه المؤسسات الإعلامية للقيام بحملاتهم الانتخابية.