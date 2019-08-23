ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هذه القنوات ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:00 ص
هذه القنوات ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
صرح  رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي بوجود 3 وسائل إعلام لا يحق لها المشاركة في تغطية الحملات الانتخابية.
وأوضح النوري اللجمي ، أن هذه الوسائل الإعلامية هي قناة الزيتونة وقناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم.
كما شدد اللجمي على أن المترشحين للانتخابات لا يحق لهم التوجه لهذه المؤسسات الإعلامية للقيام بحملاتهم الانتخابية.
هذا وستنطلق الحملات الانتخابية يوم 02 سبتمبر القادم. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره