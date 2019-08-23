هذه القنوات ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:00 ص
محمد وليد الجموسي
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صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي بوجود 3 وسائل إعلام لا يحق لها المشاركة في تغطية الحملات الانتخابية.
وأوضح النوري اللجمي ، أن هذه الوسائل الإعلامية هي قناة الزيتونة وقناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم.
كما شدد اللجمي على أن المترشحين للانتخابات لا يحق لهم التوجه لهذه المؤسسات الإعلامية للقيام بحملاتهم الانتخابية.
هذا وستنطلق الحملات الانتخابية يوم 02 سبتمبر القادم.
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