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صفقة مميزة تقترب من ريال مدريد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:55 ص
صفقة مميزة تقترب من ريال مدريد
زيدان
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علاء خليف
 
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يسعي نادي ريال مدريد للحصول على خدمات البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان سبورتينج لشبونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال تفكر في التقدم بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع فيرنانديز، الذي من المُتوقع أن تُكلف بطاقته خزائن النادي الملكي ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني.

وتواصلت إدارة نادي سبورتينج لشبونة مع مسؤولي ريال مدريد، للاستفسار منهم عن اهتمامهم بتقديم عرض، من أجل التوقيع مع "فيرنانديز" صاحب 24 عاما هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن سبورتنج لشبونة يشترط الحصول على 60 مليون استرليني للموافقة على رحيل "فيرنانديز" لريال مدريد.

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