اعترافات صادمة لـ"عنتيل كفر حجازي": "مارست الجنس مع الستات دول برضاهم"

أمرت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بحبس المتهم "إسماعيل.ا.ال" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، ونشر الفجور والفحشاء.





واعترف عنتيل قرية كفر حجازى صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.





وكما اعترف بالقول: "مارست الجنس مع الستات دول برضاهم، ولكن في ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر".





وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم أحمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى.



