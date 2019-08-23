لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياة لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غدا السبت.





وأضافت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هي: ( مساكن الضباط بالرماية – إسكان الشباب - عزبة جبريل -كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل ) بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية – الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون – المطبعة – حسن محمد ).





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال.



