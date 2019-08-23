ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم اليوم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:42 ص
لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم اليوم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياة لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غدا السبت.

وأضافت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هي: ( مساكن الضباط بالرماية – إسكان الشباب - عزبة جبريل -كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل ) بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية – الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون – المطبعة – حسن محمد ).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة والمستشفيات بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب علي أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة بالإضافة إلى تخصيص رقم 125 للطواريء وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.
Advertisements
المزيد عن: قطع المياه شركة المياه الهرم اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره