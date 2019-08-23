دكرنس يواصل تدريباته لوديتي العمال وميجا سبورت

يواصل فريق دكرنس تدريباته الحماعية اليوم الجمعة، استعدادا لانطلاق دورى القسم الثاني.





وخاض الفريق مباراة ودية أمام بورفؤاد تغلب فيها بثلاثية مقابل هدف، كما تعادل الفريق فى أولى مبارياته سلبيا أمام شبان بدواى ثم الفوز على بنى عبيد بهدف دون مقابل.





ومن المقرر أن يلاقي دكرنس نظيره عمال المنصورة فى ودية جديدة الإثنين المقبل بعدما تقرر الزرقا بالإعتذار عن خوض المباراة التى كانت محددة فى نفس اليوم ثم يواجه الفريق ميجاسبورت بملعب دكرنس الأربعاء المقبل.





وقد تقرر إقامة المعسكر الرئيس لإعداد الفريق بقيادة أيمن الجمل يوم السادس من سبتمبر المقبل بالإسماعيلية والذى تم تأجيله سابقا بعدما كان مقررا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



