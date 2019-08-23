معلومات عن ياسر المصري في ذكرى رحيله الأولى





تحل اليوم الجمعة، الذكرى الأولى على رحيل الفنان الأردني ياسر المصري، والذي وافته المنية قبل عام إثر حادث سير في مدينة الزرقاء، وذلك عن عمر لم يتجاوز الـ٤٨ عامًا,





وكان "المصري" قد شارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية العربية والمصرية الهامة.





ولد ياسر المصري في ٢٢ نوفمبر ١٩٧٠، في مدينة الرميثة بالكويت، وحصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو.





عمل مدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ومدربًا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.





لمع نجمه كممثل، بعد أداءه دور الشاعر والفاوس نمبر بن عدوان في عام ٢٠٠٧، في مسلسل حمل اسمه، واشتهر بأداء المسلسلات ذات الطابع البدوي والتاريخي وأشهرها: "أبو جعفر المنصور، دعاة على أبواب جهنم، ذي قار".





عرفه الجمهور المصري من خلال المشاركة في مسلسل "تحت الأرض" في عام ٢٠١٣، ثم توالت بعدها مشاركاته في الاعمال المصرية آخرها: "أمر واقع" في موسم رمضان الماضي.





حصل على العديد من الجوائز والتكريمات الاردنية والعربية، ولعل أهمها: جائزة الدولة التشجعية في عام ٢٠٠٩ مناصفة مع الفنان منذر رياحنة.





قدم حفل جوائز التايكي في بدورته الثانية بمشاركة علا الفارس، كما قدم حفل افتتاح مهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة بمشاركة عبير الزبن.





على الجانب الشخصي، تزوّج عام 2000 من الصحفية في "جريدة الرأي الأردنية" نسريّن الكرد" وأنجبا ثلاثة أبناء.







