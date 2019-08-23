ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معلومات عن ياسر المصري في ذكرى رحيله الأولى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:45 ص
معلومات عن ياسر المصري في ذكرى رحيله الأولى
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الأولى على رحيل الفنان الأردني ياسر المصري، والذي وافته المنية قبل عام إثر حادث سير في مدينة الزرقاء، وذلك عن عمر لم يتجاوز الـ٤٨ عامًا,

وكان "المصري" قد شارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية العربية والمصرية الهامة.

ولد ياسر المصري في ٢٢ نوفمبر ١٩٧٠، في مدينة الرميثة بالكويت، وحصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو.

عمل مدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ومدربًا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

لمع نجمه كممثل، بعد أداءه دور الشاعر والفاوس نمبر بن عدوان في عام ٢٠٠٧، في مسلسل حمل اسمه، واشتهر بأداء المسلسلات ذات الطابع البدوي والتاريخي وأشهرها: "أبو جعفر المنصور، دعاة على أبواب جهنم، ذي قار".

عرفه الجمهور المصري من خلال المشاركة في مسلسل "تحت الأرض" في عام ٢٠١٣، ثم توالت بعدها مشاركاته في الاعمال المصرية آخرها: "أمر واقع" في موسم رمضان الماضي.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات الاردنية والعربية، ولعل أهمها: جائزة الدولة التشجعية في عام ٢٠٠٩ مناصفة مع الفنان منذر رياحنة.

قدم حفل جوائز التايكي في بدورته الثانية بمشاركة علا الفارس، كما قدم حفل افتتاح مهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة بمشاركة عبير الزبن.

على الجانب الشخصي، تزوّج عام 2000 من الصحفية في "جريدة الرأي الأردنية" نسريّن الكرد" وأنجبا ثلاثة أبناء.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره