تشكيل قطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة

اعتمد مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي تشكيل مدربي قطاع الناشئين للموسم الجديد.





وجاء التشكيل كالتالي:





عبد المهيمن الصباحي مشرفا على منتخب الأمل، وكمال اسماعيل مشرفا على فرق المناطق، ومحمد محيسن مشرفا على فرق القطاعات، ولم يستقر مسئولي القطاع على المدير الفني لفريق ٢٠٠٣.





وسوف يتم اختياره خلال الأيام القادمة مع مدربين لحراس المرمى مع عبد الفتاح المغربي الذي يقود تدريبات الحراس بالقطاع.





الجدير بالذكر أن قطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة قد بدأ مرحلة الإعداد البدني للاعبين القدامى منذ ١٠ أيام استعدادا لبدء الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل.





تشكيل القطاع..





- أشرف الدمشيطي مديرا فنيا لمنتخب الامل

- باسم وجدي مديرا فنيا لفريق ٩٩

- محمود عبد الرازق. مديرا فنيا لفريق ٢٠٠٠

- وائل صلاح مديرا فنيا لفريق ٢٠٠١

- المغاوري خيري. مديرا فنيا لفريق ٢٠٠٢

- وليد عبد الخالق. مديرا فنيا لفريق ٢٠٠٤

- شريف الدسوقي. مديرا فنيا لفريق ٢٠٠٥



