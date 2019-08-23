مليون مشاهدة لأغنية عمرو دياب الجديدة "أنا غير" (فيديو)





طرح النجم عمرو دياب، أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الإسم.





واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن من تسجيل أكثر مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.





يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.



