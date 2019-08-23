تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية (صور)

احتفل مسؤلو بعثة مصر بمنتخب الفروسية خلال تسلم ميداليات المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق التي أقيمت اليوم على ملعب دار السلام للفروسية في مدينة الرباط.





جاء في المركز الأول منتخب المغرب ومصر الثاني والجزائر الثالث، حيث مثل مصر اليوم الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار.





وحضر المنافسات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية واللواء طارق الغواص نائب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس البعثة والدكتور محمد الشربيني المدير الفني والمهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة.





وهنأ حطب فرسان مصر بحصدهم الميدالية الفضية في الفرق ووعد الفرسان بمزيد من الميداليات في الأيام المقبلة.



