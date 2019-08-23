مفاجأة.. بديل غير متوقع لـ"نافاس" في ريال مدريد

حدد نادى ريال مدريد الإسبانى بديل كيلور نافاس الحارس الكوستاريكى للفريق والذى تأكد رحيله عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية إن نادى ريال مدريد الإسبانى حدد بديل كيلور نافاس وهو الحارس الإسبانى بيبي رينا حارس مرمى إى سي ميلان الإيطالى والذى يبلغ من العمر 36 عاماً ويقتنع مسؤولو ريال مدريد أن عملية التعاقد معه لن تكون صعبة.





وكان ريال مدريد قدم عرض لفريق باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار داسيلفا، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين وهم كيلور نافاس، خاميس رودريجيز والوافد الجديد لوكا يوفيتش.



