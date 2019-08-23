"أوبرا القاهرة" تشعل أجواء خامس أيام مهرجان القلعة الدولى للموسيقى (صور)





أحيت فرقة أوبرا القاهرة خامس أيام مهرجان القلعة، التي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.





وقدمت الفرقة بساحة القلعة، عدد من المقطوعات الموسيقية، التي تفاعل معها الحاضرين.





يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا متصلة حتى الاحد الاول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.





وتشارك في إحيائه غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الاجيال ، اوركسترا ساوند تراك ، اوركسترا النور والامل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الهند ، الصين ، فنزويلا ، الجزائر.



