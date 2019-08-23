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علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:00 ص
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار
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سعد نبيل - تصوير: بلال احمد
 
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أحيا المطرب علي الحجار، حفلًا مميزًا ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمنظم من الفترة 18 أغسطس الجاري، وحتى مطلع الشهر المقبل، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير الجمهور وعشاف المطرب.



وقدم "الحجار"، لجمهوره الذي يحؤصو على حضور حفل مطربهم المفضل كل عام، باقة من ألمع اعمالة، منها: "ارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين".


وفي ضوء ما تشهده حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء من إقبال جماهيري، قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور، الذي تجاوز 15 ألف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)
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طباعة
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