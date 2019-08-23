علي الحجار يشدو بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)

أحيا المطرب علي الحجار، حفلًا مميزًا ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمنظم من الفترة 18 أغسطس الجاري، وحتى مطلع الشهر المقبل، حيث شهد الحفل حض

ور عدد كبير الجمهور وعشاف المطرب.



