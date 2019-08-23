"عكاشة": أنا بحذر الشعب السوداني من الفتن .."أقسم بالله انتوا مستهدفين"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه كلما زاد العدد كلما زادت الفتن، مضيفًا: "سجلوا كلامي ده عشان هنحتاجه"، منوهًا بأن أعداء السودان يضعون خطة لإحداث فتنة.



وأضاف، "ندعو الله أن ينقذ السودان من أعدائها.. خلوا بالكم أقسم بالله السودان مستهدفة".



حذر الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب السوداني من الفتن والفتنة، مشيرًا إلى أن جود هذا العدد في المجلس السيادي يجعل حدوث فتنة أمر سهل.